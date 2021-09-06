У російському МЗС заявили про запуск "Північного потоку – 2" найближчими днями

Сергій Лавров квапить запуск "Північного потоку - 2" / Колаж "Сегодня"

Остання секція газопроводу "Північний потік – 2" зварена 6 вересня на будівництві другої нитки. Таку заяву зробив оператор проекту Nord Stream 2 AG.

Про це повідомляє агентство "Інтерфакс".

"6 вересня фахівці трубоукладальної баржі "Фортуна" здійснили зварювання останньої труби другої нитки газопроводу "Північний потік – 2", після чого труба під номером 200 858 буде занурена на дно Балтійського моря в німецьких водах", – пише проектна компанія.

Одночасно глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив в Санкт-Петербурзі, що газопровід "Північний потік – 2" добудують в найближчі дні і він почне працювати.

Про це повідомляє агентство "Інтерфакс".

"Він добудований буде через кілька днів, працювати почне", – відповів Лавров на питання журналістів.

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Видання також зазначає, що 2 вересня голова правління "Газпрому" Олексій Міллер заявив, що перші поставки по "Північному потоку – 2" можуть бути здійснені вже в опалювальному сезоні поточного року.

Інша думка

На думку глави НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка, російський газопровід "Північний потік – 2" не повинен зараз почати функцыонувати, так як зараз Росія не готова грати за європейськими правилами. Про це він заявив в минулу п'ятницю в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна".

25 серпня скаргу російського газопроводу "Північний потік – 2" на Федеральне мережеве агентство Bundesnetzagentur, яке постановило не звільняти газопровід від норм газової директиви ЄС, відхилив Вищий земельний суд Дюссельдорфа.

Генеральний директор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон рішення німецького суду щодо вимог до "Північного потоку – 2" назвав довгоочікуваним і важливим .

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