"Або в могилу, або на пенсію": у РФ не виключають усунення Путіна

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Президент Росії Володимир Путін може бути відсторонений від влади своїм оточенням у Кремлі.

Таку думку висловив колишній глава МЗС Росії Андрій Козирєв виданню The Times.

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Як зазначив Козирєв, російська армія загрузла в Україні і РФ стає все більш ізольованою через санкції. На його думку, в результаті Путін може відправитись "або у могилу, або на пенсію".

"Багатьох російських царів було вбито, багато хто був усунений у той чи інший спосіб... Навіть у СРСР були випадки: казали, що Сталіна отруїли, Хрущова випровадили з Кремля... Щодо Путіна – я дуже очікую зростання опору і невдоволення, які так чи інакше знайдуть вихід. Не знаю, яким шляхом, але російська історія сповнена несподіванок", – зазначив він.

Колишній глава МЗС РФ зазначив, що через вторгнення Путіна в Україну експерти сумніваються в його психічному здоров'ї, проте дії російського лідера "жахливі, але не ірраціональні".

Як пояснив Козирєв, з погляду Путіна, після перемоги проєвропейського Майдану, який повалив промосковського президента Віктора Януковича, виникла потреба повернути Київ під владу Кремля.

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Колишній російський міністр вважає, що Кремль в Україні може повторити сценарій війни в Афганістані:

"Це також почалося з вторгнення і виглядало так, ніби СРСР перемагає... Але після цього Захід надав озброєння, таке як ракети "Стінгер", і тоді стало очевидно, що наземна війна почала розвалюватися... Радянському Союзу довелося евакуювати свої війська, і він зазнав поразки. Мій прогноз для Росії зараз такий самий. Імовірний дуже драматичний сценарій розпаду, як СРСР".

18-та доба війни: що відбувається в Україні

У Генштабі ЗСУ доповіли про ситуацію в Україні. Стан, положення та характер дій сил оборони без суттєвих змін.

Противник продовжує використовувати цивільну інфраструктуру для військових потреб. Порушуючи вимоги Міжнародного гуманітарного права, продовжує розміщувати підрозділи і техніку на об’єктах підвищеної небезпеки, здійснює обстріли мирного населення, проводить незаконні перевірки особистих речей та обшуки серед місцевих мешканців, перевдягається в цивільний одяг та форму ЗС України.

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Морально-психологічний стан військ противника, який брав участь у боях зі Збройними Силами України, продовжує погіршуватися, зростає кількість випадків дезертирства та відмов від виконання наказів.

У зв’язку з втратами збройні сили РФ формують нові підрозділи. Зокрема, командування ворога планує залучити близько 1500 осіб зі складу 40-ї окремої бригади морської піхоти (Петропавловськ-Камчатський, Тихоокеанський флот).

Збройні Сили України у взаємодії з іншими складовими сил оборони дають гідну відсіч військам противника, зокрема, за попередню добу було знищено два вертольоти, два винищувачі (один з яких Су-34) та два БПЛА.