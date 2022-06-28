Лідери G7 і ООН відреагували на удар по Кременчуку

Лідери G7 засудили дії РФ/Фото: Peter Kneffel/Getty Images, колаж: "Сьогодні"

Лідери країн G7 засудили ракетний удар по торговому центру в Кременчуці. Вони заявили, що всі винні, в тому числі президент Росії Володимир Путін, повинні понести відповідальність.

Про це йдеться в заяві G7.

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Лідери "Великої сімки" зазначили, що разом з Україною оплакують невинних жертв жорстокого і мерзенного нападу.

"Невибіркові напади на нешкідливих мирних жителів є військовим злочином. Президент Росії Путін та інші винні будуть притягнуті до відповідальності", — йдеться в заяві G7.

"Велика сімка" підтвердила непохитну підтримку України.

"Ми не заспокоїмося, поки Росія не закінчить свою жорстоку і безглузду війну з Україною", — підкреслили вони.

Крім того, на черговий злочин РФ відреагували в ООН. Представник генсека організації Стефан Дюжаррік назвав жахливим ракетний обстріл з боку Росії.

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"Будь-який напад на торговий центр, м'яко кажучи, жахливо. І це далеко від лінії фронту. Ніяка цивільна інфраструктура, що включає торгові центри і цивільних осіб, ніколи не повинна ставати мішенню", — заявив він.

При цьому спікер висловив сподівання, що переговори між Росією і Україною продовжаться.

Путін дав вказівку бити по цивільних об'єктах

Президент Росії Володимир Путін дав вказівку завдавати ударів по цивільних об'єктах України. Приклад подібних атак став ракетний обстріл торгового центру в Кременчуці. Про це заявив глава МВС Денис Монастирський.

За словами Монастирського, російські окупанти спеціально підбирають час, щоб вразити найбільше число мирних жителів.

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"Це говорить, що Путін дав вказівку бити по цивільних об'єктах. Без розбору, хто саме там знаходиться. Вибирати час, коли люди там або сплять, якщо мова про житлові квартали, або, якщо ми говоримо про об'єкти як ТЦ, вибирають час, коли там багато людей", — сказав Монастирський.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що росіяни тріумфують від попадання ракети в український ТЦ. Також ми писали, що окупанти боягузливо намагаються відхреститися від удару по Кременчуку.