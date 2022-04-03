Литва першою з країн ЄС повністю відмовилася від російського газу

Інгріда Шимоніте пообіцяла, що Литва "не споживатиме ані кубометра токсичного російського газу" / Фото: Колаж: Сьогодні

Литва першою серед країн Європейського Союзу відмовилася від імпорту російського газу.

Про це повідомила у Twitter прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте.

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"Відтепер і надалі Литва не споживатиме ані кубометра токсичного російського газу. Литва стала першою країною ЄС, яка відмовилася від імпорту російського газу", – написала вона.

Хто ще відмовляється від російського газу

Після вторгнення російських військ в Україну відмовитися від постачання газу з країни-агресора вирішила Польща. Рішення має набути чинності з 2023 року – після завершення чинного контракту.

Австралія вирішила більше не купувати російський газ, відмовитися від нафти та запровадити обмеження на інші товари з РФ.

Також Німеччина та Норвегія заявляли про переговори щодо будівництва водневого трубопроводу для зниження залежності Європи від російських енергоносіїв.

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Від нових постачань газу у торгових компаній російського "Газпрому" в Європі відмовилася також найбільша німецька енергетична компанія E.ON.