Лукашенко назвав дві умови, за яких Білорусь вступить у війну

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко / Фото: Колаж: Сьогодні

Війна може початися, якщо буде пряма агресія проти Білорусі або проти Росії. Про це заявив самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко під час послання народу та парламенту.

"Так буде війна чи ні? Так, вона буде. Але тільки у двох випадках. Якщо проти Білорусі буде вчинена пряма агресія. І другий: якщо на нашого союзника – Росію вчинять безпосередній напад, і агресія буде вчинена проти території Російської Федерації", – заявив Лукашенко.

Також він зазначив, що якщо на Білорусь вчинять агресію, то в країні одразу ж будуть тисячі російських військ.

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За словами Лукашенка, його країна не сприймає війну і категорично не хоче її.

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