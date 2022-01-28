Лукашенко назвав дві умови, за яких Білорусь вступить у війну

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко / Фото: Колаж: Сьогодні
Війна може початися, якщо буде пряма агресія проти Білорусі або проти Росії. Про це заявив самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко під час послання народу та парламенту.
"Так буде війна чи ні? Так, вона буде. Але тільки у двох випадках. Якщо проти Білорусі буде вчинена пряма агресія. І другий: якщо на нашого союзника – Росію вчинять безпосередній напад, і агресія буде вчинена проти території Російської Федерації", – заявив Лукашенко.
Також він зазначив, що якщо на Білорусь вчинять агресію, то в країні одразу ж будуть тисячі російських військ.
За словами Лукашенка, його країна не сприймає війну і категорично не хоче її.
Білорусь стягне війська до кордону з Україною
- Лукашенко стягне на кордон з Україною цілий контингент білоруської армії. За його словами, такі дії необхідно застосувати для захисту, оскільки українці нібито перші почали перекидати свої війська до південного кордону.
- Радник головнокомандувача ЗСУ Дмитро Ярош заявив, що у разі удару російських військ по Україні з території Білорусі українські бійці перетворять їхнє життя на пекло.
- Білорусь та Росія у лютому проведуть спільні військові навчання "Союзна рішучість-2022" біля кордонів України та Євросоюзу. Росія вже перекинула до Білорусі винищувачі Су-35С. Хакерська група "Кіберпартизани" заявила про атаку на комп'ютерну мережу "Білоруської залізниці" задля унеможливлення перекидання російських військ.
- Крім того, 27 січня на залізничному вокзалі у Гомелі було помічено багато військової техніки без розпізнавальних знаків.
- Росія також перекинула до Білорусі винищувачі Су-35С, які проведуть польоти на максимальну дальність
- У вересні Росія та Білорусь провели біля кордонів України масштабні військові навчання "Захід-2021", у яких взяли участь десятки тисяч військових.