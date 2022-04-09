Лукашенко звернувся до Путіна із труни Жириновського. Нові меми про президента Білорусі

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У мережі продовжують з'являтися меми про самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Його промова про те, що Україна нібито готувала напад на Білорусь, продовжує надихати користувачів на нові жарти.

Так, з'явилося відео, де президент РФ Володимир Путін стоїть на похороні біля труни Володимира Жириновського, а звідти починає мовити Лукашенко.

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Що заявляв Лукашенко

Нашуміла промова самопроголошеного президента Білорусі з'явилася 11 березня після переговорів лідерів Росії та Білорусії. На зустрічі Лукашенко заявив, що якби "спецоперація" не розпочалася 24 лютого, то українська сторона нібито першою напала б на сусідів. Лукашенко пообіцяв надати докази, показавши якусь карту.

"Я зараз вам покажу, звідки на Білорусь готувався напад. І якби за шість годин до операції не було завдано превентивного удару по позиціях — чотири позиції, я зараз покажу карту, я приніс — вони б атакували наші війська... Не ми розв'язали цю війну, у нас совість чиста. Добре, що почали", – сказав він.

Також Лукашенко заявляв, що провів на території України спеціальну операцію "з визволення білорусів", яку не помітили навіть військове керівництво та спецслужби країни.

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