Лукашенко закриває українське генконсульство у Бресті

Лукашенко розпочав кампанію проти українських дипломатів / Колаж "Сьогодні"
Триває дипломатична війна між Білоруссю та Україною. МЗС Білорусі ухвалило рішення закрити генеральне консульство України у Бресті.
Про це повідомляє білоруська агенція "Белта" з посиланням на заяву офіційного представника МЗС Білорусі Анатолія Глаза.
Що відомо
За словами речника Міністерства закордонних справ Білорусі Анатолія Глаза, запропоновано частині українських дипломатів залишити країну. У зв'язку з цим також ухвалено рішення про закриття генконсульства України в Бресті.
Дозволено лише, щоб посольство України у Мінську продовжило працювати у форматі 1+4. Це означає, що Лукашенко поки що не виганяє посла України та чотирьох його співробітників.
Відповідь Києва
МЗС України вважає, що відбувається черговий нічим не спровокований недружній крок стосовно України.
"Сьогодні білоруська сторона оголосила про скорочення складу посольства України в Мінську та закриття консульства України в Бресті. Дванадцятьом українським дипломатам було приписано покинути територію Білорусі впродовж 72 годин. Розглядаємо такі дії Білорусі як черговий нічим не спровокований недружній крок щодо України. Україна не залишить дії Білорусі без належної відповіді, про яку ми повідомимо додатково. Після від’їзду визначених українських дипломатів посольство України в Мінську функціонуватиме в скороченому складі на чолі з послом Ігорем Кизимом", – так прокоментував рішення Мінська речник МЗС Олег Ніколенко.
Обстановка
- 19 березня територію України залишив білоруський посол Ігор Сокіл. Йому наші прикордонники передали "30 срібників" для глави держприкордонного комітету Білорусі Анатолія Лаппо як плату за зраду дружніх стосунків між нашими країнами.
- Дипломатичні війни відбуваються на тлі очікування вторгнення армії Білорусі до нашої країни для посилення російських окупантів.
- Один з лідерів білоруської опозиції Павло Латушко у коментарі "Радіо Свобода" заявив, що найближчим часом Мінськ може почати військове вторгнення в Україну з провокації на державному кордоні.
- У Генштабі Збройних сил України вважають ймовірним наступ з білоруської території у напрямку Волині.
- Радник міністра МВС Антон Геращенко повідомив останні дані СБУ, що загалом від 10 до 15 тисяч військовослужбовців білоруської армії можуть відправити на бійню в Україну.