На Лукашенка чекає Гаага, опозиція подала колективний позов: подробиці

Павло Латушко зазначив, що в позові йдеться про документи злочинів із 1995 року / Фото: Колаж: Сьогодні

До суду Гааги подали колективний позов проти самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Про це розповів в ефірі програми "Сьогодні День. Вихідний" на телеканал "Україна 24" ексміністр культури Білорусі Павло Латушко.

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"Білорусь не є учасником і не підписала документи міжнародного кримінального суду. Лукашенко передбачав таку історію і розумів, що йому може загрожувати в тому разі, якщо розпочнеться розгляд щодо нього", – розповів він.

Що у позові

Павло Латушко зазначив, що звернення підписали низка громадян Білорусі, у т.ч. іноземних.

"Розглядаються там злочини режиму, скоєні в період з 2002 року до теперішнього часу. Це якраз той період, який може розглядати міжнародний кримінальний суд у Гаазі", – заявив він.

Також, за його словами, там перебувають документи злочинів із 1995 року. Йдеться про геноцид, а також злочини проти людяності.

Тут геноциду піддавався не тільки білоруський народ, а також представники польської національної меншини, інших народів. Тут же і звинувачення, пов'язані із захопленням літака, авіапіратством. Тут злочини, скоєні не лише на території Білорусі, а також інших держав, зокрема і України", – розповів Латушко.

Суд у Гаазі. / Фото: Ураїнська правда

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Крім цього, він зазначив, що у позові є 40 000 сторінок фото- та відеодокументів, 1500 сторінок показань свідків:

"Тобто це величезний масив доказів, які можуть бути покладені в основу рішення прокурора в Гаазі. Зараз ми чекаємо на його рішення. Воно не буде швидким, але саме прокурор має право розпочати провадження у цій кримінальній справі".

Санкції США

США запровадили візові обмеження проти представників влади режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

США закликали білоруську владу виконувати зобов'язання у сфері прав людини, негайно звільнити всіх політичних ув'язнених, а також провести вільні та чесні вибори під міжнародним наглядом.

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Нагадаємо, радник лідера білоруської опозиції Світлани Тихановської Франак Вячорка заявив, що 75 членів Європарламенту опублікували відкритий лист на захист незалежності Білорусі. У листі зазначається, що якщо "російські війська залишаться в Білорусі, то це слід розглядати як окупацію Білорусі".

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