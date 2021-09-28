Люди стрибали з вікон. У будинку в Швеції прогримів потужний вибух (фото)

На місці інциденту працюють медики і рятувальники. Фото: gp.se
У багатоповерхівці шведського міста Гетеборг сьогодні, 28 вересня, прогримів потужний вибух, який призвів до пожежі. Внаслідок інциденту постраждали більше 20 осіб.
Як повідомляє Gp.se, інцидент стався в центральній частині міста близько п'ятої ранку. Зараз на місці працюють рятувальники.
Що відомо
Густий дим від пожежі заповнив квартири в 3 під'їздах і гаражі. Всіх жителів, а це мінімум 100 осіб евакуювали з будівлі.
Місцева служба порятунку повідомила, що деякі жителі, ймовірно, стрибали і вилазили з вікон, щоб врятуватися від вогню. Внаслідоу чого частина з них отримала травми.
Вулиця, де стався вибух, переповнена машинами "швидкої допомоги" і рятувальниками.
Поліція почала попереднє розслідування за фактом руйнування будинку. Причина події поки невідома.
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Постраждало більше 20 людей
Щонайменше 6 людей доставили в лікарню машини "швидкої допомоги", ще 18 постраждалих до медустанови привіз автобус. Попередньо, люди в автобусі отримали легкі травми.
У той же час є інформація про 3 постраждалих з серйозними травмами. Це три жінки віком 60, 70 і 80 років.
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