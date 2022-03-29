Макрон після розмови з Путіним визнав евакуацію з Маріуполя неможливою

Еммануель Макрон представив операцію з евакуації з Маріуполя / Фото: Колаж: Сьогодні

Гуманітарна операція у Маріуполі на даному етапі неможлива.

Про це повідомив представник Єлисейського палацу після телефонної розмови президента Франції Еммануеля Макрона та президента Росії Володимира Путіна, пише Le Figaro.

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Допомога Маріуполю

"Умови для запуску найближчими днями гуманітарної операції з надання допомоги мешканцям обложеного російською армією Маріуполя на даному етапі не виконуються", – заявили в Єлисейському палаці.

Як повідомляється, Еммануель Макрон представив операцію з евакуації, запропоновану Францією, Туреччиною та Грецією, Володимиру Путіну. Своєю чергою президент Росії сказав, що "збирається подумати про це", перш ніж дати відповідь.

Нагадаємо, радник голови Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що у Маріуполя є потенціал на ведення оборони ще кілька місяців. Однак сьогодні тут головне запитання – мирні жителі, проти яких Росія вчиняє військові злочини.

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