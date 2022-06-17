Макрон після побаченого в Ірпені "заговорив" українською

/ Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Президент Франції Еммануель Макрон, який побував з візитом у Києві, почав писати на своїй сторінці у Twitter по-українськи. Він опублікував кілька записів про Україну та її підтримку. Зокрема, Макрон поділився враженнями від поїздки до сильно потерпілого від окупантів Ірпеня.

"Ірпінь в Україні. Ми бачили спустошене місто і сліди варварства. А також героїзм українок та українців, які зупинили російську армію, коли вона йшла на Київ. Україна чинить опір. Вона має бути здатною перемогти", — написав Макрон.

Також він опублікував фотографію, на якій його вітає президент України Володимир Зеленський, та підписав її: "Братерство Європи".

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Пізніше Макрон опублікував відео із завантаженням у літак гаубиць для ЗСУ.

"До повернення миру в вільну і незалежну Україну, доки буде потрібно, ми продовжимо мобілізувати свої зусилля. Гуманітарна, економічна та військова підтримка, щоб дозволити українським солдатам змінити на краще ситуацію на місцях в умовах нападів російської армії", — написав він.

Також Макрон запевнив, що Україна є частиною європейської сім'ї. Він заявив, що разом із партнерами з Німеччини, Італії та Румунії Франція підтримує статус України як безпосереднього кандидата на вступ до Європейського союзу.

"У найближчі дні, як тільки Європейська комісія визначить рамки для обговорення, ми, 27 держав-членів ЄС, повинні будемо разом прийняти важливі історичні рішення, щоб втілити наші обіцянки. Ми повинні показати Україні рішучий і чіткий вчинок", — написав Макрон.

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Зустріч у Києві

16 червня в українську столицю приїхали президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі та президент Румунії Клаус Йоханніс. Зустріч лідерів ЄС та президента України була однією з найважливіших. Обговорили санкції, зброю нашої країни, кандидатство в ЄС, тему зерна. Лідери переконані, що перемогти у війні, яку розв'язала РФ, має Україна.

Президент України Володимир Зеленський на підсумковому брифінгу після переговорів з європейськими лідерами сказав, що радий, що цей візит розпочався з відвідин Ірпеня, і що партнери на власні очі побачили, що там накоїв "руський мир".

Маріо Драгі під час візиту до Ірпеня запевнив, що Україна отримає допомогу на відновлення зруйнованої росіянами інфраструктури.

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Еммануель Макрон заявив, що Європейський Союз залишить за Україною право обирати момент вступу у мирні переговори з Росією. Європа не ставитиме умов, на які Київ має піти поступки Москві.

Олаф Шольц за підсумками візиту наголосив, що Німеччина відкидає "світ під диктовку" на умовах, нав'язаних Москвою в односторонньому порядку. Санкції проти Росії діятимуть доти, доки країна не досягне справедливої угоди з Україною.

Клаус Йоханніс після візиту в Ірпінь закликав світову спільноту притягнути до відповідальності всіх російських злочинців.