Макрон продовжить умовляти Путіна припинити війну в Україні

Макрон намагатиметься відмовити РФ продовжувати військові дії в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Франція обговорила з міжнародними партнерами подальшу допомогу Україні у війні з Росією. Про це французький лідер Емманюель Макрон написав на своїй сторінці у Twitter.

За його словами, Франція продовжить відмовляти Росію продовжувати війну в Україні, а також додатково надасть фінансову допомогу нашій країні.

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"За допомогою відеоконференції з нашими партнерами ми підтвердили нашу єдність і нашу рішучість діяти, щоб відмовити Росію від продовження конфлікту. Ми продовжимо нарощувати нашу фінансову, військову та гуманітарну допомогу на підтримку українських чоловіків та жінок", – йдеться у повідомленні Макрона.

Раніше повідомлялося, що президент Франції Еммануель Макрон відмовився назвати дії Росії в Україні геноцидом. На запитання, чи наслідуватиме він приклад президента США Джо Байдена, який використав термін "геноцид" для позначення вбивства українців російськими військовими, Макрон відповів негативно.

Хто допомагає Україні у війні з РФ