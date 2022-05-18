Макрон сказав Зеленському, коли розглянуть заявку України про вступ до ЄС

Макрон повідомив Зеленському, коли заявку України в ЄС розглянуть/Фото: Офіс президента України, колаж: "Сьогодні"

Президент Франції Еммануель Макрон під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським підтвердив, що заявка країни на членство в Європейському Союзі буде розглянута у червні.

Про це повідомили в Єлисейському палаці.

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"Президент республіки також підтвердив президенту Зеленському, що заявка України на членство в Європейському Союзі буде розглянута під час засідання Європейської Ради в червні на основі думки, яку Комісія надасть Європейському Союзу", – йдеться в повідомленні.

В Єлисейському палаці додали:

"З цієї нагоди президент повернувся до своєї промови в Європейському парламенті в Страсбурзі 9 травня та своєї пропозиції щодо "європейської політичної спільноти", яка, зокрема, дасть змогу підтримувати країни-кандидатки в межах співпраці, корисної для всіх", – наголосили в Єлисейському палаці.

Заявка України на членство в ЄС

Президент Володимир Зеленський 28 лютого звернувся до Євросоюзу з проханням про невідкладне приєднання України до ЄС за спеціальною процедурою.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відповіла, що українці є частиною європейської сім'ї та будуть прийняті до ЄС. Водночас віцепрезидент Єврокомісії Жозеп Боррель заявив, що прийняття України в Європейський Союз поки що не стоїть на порядку денному, хоча країна має європейську перспективу.

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1 березня Європарламент прийняв заявку України на вступ до Євросоюзу.

9 травня Україна зробила важливий крок на шляху до Євросоюзу – передала Єврокомісії відповіді на опитувальник, який має заповнити кожна країна, яка прагне бути частиною ЄС.

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