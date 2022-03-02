"Мама сидить у погребі, людей розстрілюють". Українці в Ізраїлі розповіли про звірства армії РФ (відео)

Українці в Ізраїлі вийшли на протест. / Фото: Колаж: Сьогодні

В місті Хайфа (Ізраїль) сотні українців вийшли на масову акцію протесту. Вони розповіли про те, які насправді злочини російська армія вчиняє проти мирних жителів України.

Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

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Українці зібралися на майдані в Хайфі, щоб вимагати від керівництва Ізраїлю більшої підтримки для України, у тому числі військової. Наші співвітчизники тримали в руках плакати з вимогою припинити жорстоку війну в Україні та зупинити Путіна.

Російська армія знущається з цивільних

Відео та фото з акції протесту надав житель міста Бахмач Чернігівської області Павло Галич. Він виступив та розповів, що просто зараз відбувається в його рідному місті в Україні.

"У моєму місті Бахмач уже розстріляли три цивільні машини. У людей здають нерви... Хлопець менше 30 років почав давити рашистських солдатів своєю машиною і він був розстріляний. Моя мама має бігати в погреб, коли чує вибухи. Вона не може спати, вона захворіла, бо там холодно сидіти. І це не бомбосховище, це погреб. Бо нас ніколи ніхто не бомбив", – розповів активіст.

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Він також додав, що для жителів прикордонної області майже неможливо усвідомити, що проти них виступили білоруси.

"У нас в Чернігівській області майже у кожного є друг з Білорусі. І зараз вони приходять і нас убивають", – зазначив Павло.

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Українці просять військової підтримки від Ізраїлю

Активісти виступили за те, щоб для захисту від Росії Україні надали систему "Залізний купол".

"Я навчався і живу в Ізраїлі. Я працюю, допомагаю Ізраїлю, беру участь у різних благодійних ініціативах. І мені боляче дивитися, що в ООН Ізраїль намагається підтримувати Росію і не надає Україні допомогу. Будучи українцем, я вивчив іврит, і на моєму постері я прошу Ізраїль, щоб він дозволив хоча б якщо не надати, то продати Україні систему "Залізний купол". Це спільна розробка Ізраїлю зі США. І Сполучені Штати дозволили Ізраїлю продавати цю зброю Україні. Це захисна зброя, вона не для того щоб бомбити російські міста. Вона захисна", – наголосив Павло Галич.

Протест в Ізраїлі. Фото: Павло Галич

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