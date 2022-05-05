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Удари РФ по інфраструктурі не завадять постачанню зброї Україні – Пентагон

Марія Дмитренко
5 травня, 09:53
Американська зброя потрапляє до рук українців, незважаючи на обстріли

Постачання озброєння проходить під обстрілами. Фото: колаж "Сьогодні"

Спікер Пентагону Джон Кірбі заявив, що наразі перешкоди для постачання американської зброї в Україну немає. Останні масовані ракетні удари РФ їм не завадили.

Про це Кірбі сказав під час брифінгу.

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"Те, що я можу вам сказати, так це те, що потік матеріалів у регіон продовжується з неймовірною швидкістю, і потік матеріалів з регіону в Україну також триває кожний божий день. І ми знаємо це, розмовляючи з українцями кожний божий день, ми знаємо, що ці матеріали, ця зброя, ці системи потрапляють до рук українців", – сказав він.

Масовані ракетні обстріли українських міст

  • У чотирьох містах України ввечері 4 травня пролунали вибухи. Окупанти завдали удару по Дніпру. Крім цього, над Черкасами та Києвом було чутно вибухи, працювала ППО. У Запоріжжі теж пролунали вибухи.
  • Окупанти завдали ракетного удару по центру Дніпра — про це повідомив мер міста Борис Філатов.
  • А на Закарпатті окупанти вдарили ракетами з уламково-фугасним наповненням. Такий тип зброї небезпечний не тільки для об'єктів, а й для людей поблизу.
  • Крім того, у Броварському районі Київської області сили ППО збили ракету окупантів. Вона впала у поле.