Масові заворушення у ПАР. Кількість загиблих перевищила 200

Після заворушень правоохоронці затримали 2500 людей – що зараз відбувається у країні

Унаслідок заворушень у ПАР після ув'язнення колишнього президента Джейкоба Зуми кількість загиблих збільшилася до 212.

Про це пише BBC з посиланням на уряд країни.

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Зростання кількості загиблих пов'язана з посиленням мародерства.

Згідно з даними влади, у Квазулу-Натал вкрали акції на суму близько мільярда доларів і розграбували не менше 800 роздрібних магазинів.

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У зв'язку з заворушеннями правоохоронці заарештували 2500 людей.

На думку президента Сирила Рамафоси, усі заворушення і пограбування були спровоковані, і "були люди, які їх планували і координували". Він сказав, що безлади були спробою захопити демократію у Південній Африці, але підбурювачів вже встановили.

Нагадаємо, колишній президент Південно-Африканської Республіки Джейкоб Зума здався у руки правосуддя і погодився сісти в тюрму. Президента засудили до 15 місяців за неповагу до суду.