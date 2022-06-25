Материнство мимоволі. Верховний суд США через півстоліття скасував право на аборт

У США заборонили робити аборти жінкам. Фото: колаж "Сьогодні"

Верховний суд США 24 червня скасував рішення, що давало жінкам конституційне право аборт. Йдеться про рішення у справі "Роу проти Вейда" у 1973 році. Це може призвести до фактичної заборони абортів у консервативно налаштованих штатах Півдня та Середнього Заходу США.

Про це повідомляє Washington Post.

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Що відомо?

У рішенні суду йдеться про те, що Конституція не дає права на аборт. Право регулювання абортів повертається народу та його обраним представникам.

Противники зазначають, що це може спричинити збільшення підпільних абортів. Як наслідок – збільшення смертності серед жінок, відмова від новонароджених та зростання дітовбивств.

Наразі очікують прийняття поправок до законодавства у 50 штатах. Тому зміни торкнуться близько 36 млн жінок репродуктивного віку.

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"13 штатів заборонять аборт протягом 30 днів через ухвалені раніше "тригерні закони". Вони набувають чинності відразу, як тільки рішення у справі "Роу проти Вейда" скасують. Ці закони роблять виняток для випадків, коли життю матері загрожує небезпека, але більшість не включає винятків щодо зґвалтування чи інцесту", – зазначили у виданні.

Видання CNBC написало, що за кілька хвилин після цього рішення генпрокурор штату Міссурі підписав закон про заборону абортів.

Що каже Джо Байден?

Президент США Джо Байден розкритикував рішення Верховного суду, яке скасовує конституційне право на аборт. Він закликав Конгрес закріпити це право на федеральному рівні.

Байден вважає, що рішення у справі "Роу проти Вейда" було правильним і назвав рішення Верховного суду "трагічною помилкою", яке не повинно бути остаточним.

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За його словами, це рішення перевернуло ваги правосуддя і позбавило жінок фундаментальних прав у США.

Справа Роу проти Вейда

Роу проти Вейда – ухвалене 1973 року історичне рішення Верховного суду США, яким затверджено, що Конституція США захищає свободу вагітної жінки зробити аборт без надмірних державних обмежень.

Раніше ми розповідали, що Верховний суд США має намір скасувати право на аборт, яке діяло понад 50 років. Мілла Йовович, яка сама має трьох дітей, гостро відреагувала на таке рішення. Вона заявила, що аборт не є злочином. Підтримати акторку вирішила і її старша спадкоємиця Евер Андерсон. Вона разом із подружками та мамою взяла участь у акції протесту біля Верховного суду.