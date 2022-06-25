Медведєв пригрозив Молдові великою війною та відключенням газу

Майя Санду навіть не відповідатиме на це / Колаж "Сьогодні"

Поки що міжнародний злочинець Володимир Путін намагається перед камерами продемонструвати свою дієздатність на зустрічі з білоруським диктатором Олександром Лукашенком, заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв вирішив злякати кандидата в члени ЄС Молдову у відповідь на бажання цієї незалежної країни приєднатися до європейських санкцій.

Цілу статтю з цього приводу написав Медведєв на своєму телеграм-каналі .

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Понесло...

"Девальвація молдавської державності, що набрала швидкість, проходить за українськими лекалами – на чільне місце ставиться ненависть до нашої країни. Ухвалений потворний закон про заборону георгіївської стрічки, що символізує перемогу над нацизмом, викорінюються російські ЗМІ, неугодні опозиційні лідери під надуманими приводами кидаються за ґрати", – обурився Дімон.

Потім він перейшов до погроз на випадок, якщо Кишинів підключиться до загальноєвропейських санкцій проти його кривавої Федерації.

"Тепер вони побігли попереду паровоза. Намагаючись потрапити своїм новим господарям, не будучи в ЄС, готові приєднатися до європейських санкцій проти нашої країни. Ну що ж. Нехай спробують. Тоді вони можуть бути впевнені на 100% у тому, що не отримають від нас не лише "дорогих" енергійних та інших ресурсів, а й взагалі ніяких. Нехай насолодяться санкціями, ще не потрапивши до ЄС... Чи це потрібно звичайним громадянам Молдови: молдаванам, росіянам, українцям? Адже їм нічого не обіцяли. Хіба що ефемерні "європерспективи" у статусі кандидата до ЄС. Тобто дуже дорогі енергоносії і остаточну втрату російського ринку для молдавських овочів, фруктів і вина. І, звичайно, високі європейські ціни в магазинах зовсім незаможної Молдови", – погрожував Медведєв.

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Румунія чекає

Медведєв також озвучив стару пісню про те, що Румунія мріє поглинути Молдову, що й чекає на цю країну замість самостійного вступу до ЄС.

"Набагато актуальнішим стає інший спосіб набуття членства в Євросоюзі: створення нової Великої Румунії (Romania Mare). Румунські політики давно ведуть політичні хороводи навколо Молдови. А тепер і буквально. Перше в історії спільне засідання парламентів Молдови та Румунії депутати завершили виконанням танцю, взявшись за руки. Виглядало дуже потішно. Але наслідки можуть бути менш смішними" , – попередив колишній президент РФ.

У цьому питанні без загрози від Дімона також не обійшлося. "І останній штрих про Romania Mare. Якщо розпочнеться серйозна заворуха навколо аншлюсу Молдови з Румунією, треба мати на увазі, що у Придністров'ї проживає близько 220 тисяч громадян Росії", – сказав він. Щоправда, не уточнив, чи потягне ще один фронт армія Росії, яка вже втратила в Україні офіційно майже 35 тисяч своїх вояків, включаючи найвищий командний склад.

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Нісенітниці Дімона