Міжнародні експерти винесли попередній вирок за депортацію українців

Окупанти депортують українців до РФ. Фото: УНІАН, колаж "Сьогодні"

Депортації українців на окуповані території, які здійснюють російські загарбники, є геноцидом. Людей переміщують під погрозою застосування сили. Також у РФ намагаються прискорити процес усиновлення дітей із Донецької та Луганської областей.

Про це йдеться в міжнародній юридичній доповіді "Незалежний правовий аналіз порушення РФ Конвенції про геноцид в Україні та обов'язки запобігти", передає "Укрінформ".

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У документі йдеться, що РФ з початку повномасштабного вторгнення повідомила про переселення з України понад мільйон осіб, зокрема понад 180 тисяч дітей.

За словами біженців, їх переміщують під погрозою застосування сили. А українські чиновники повідомляють, що до російського законодавства вносяться зміни, аби прискорити процес усиновлення дітей із Донецької та Луганської областей.

Відповідно до статті II (e) Конвенції про геноцид насильницьке переміщення українських дітей до РФ є актом геноциду.

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Експерти дійшли висновку, що Росія як держава відповідає за порушення Статті II та Статті III (c) Конвенції про геноцид, яку вона зобов'язана дотримуватися.

Ще одна країна у світі визнала геноцидом дії Росії в Україні

Майже щодня збільшується список країн, які визнають дії армії Росії в час війни в Україні – геноцидом. 11 травня до цього списку додалася Чехія. Про це повідомляє агентство Reuters.

"Чеський Сенат щойно визнав злочини, які російська армія вчиняє в Україні, геноцидом Українського народу. У прийнятій постанові також міститься підтримка подальшого надання Чехією Україні зброї та отримання Україною статусу кандидата на членство в ЄС" – повідомив посол України у Чеській Республіці Євген Перебийніс у Twitter.

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Наш дипломат також опублікував текст ухваленої резолюції, де сказано:

"Етнічно мотивовані злочини проти людства, такі як масові страти, прояв неповаги до загиблих, тортури, згвалтування, фізичне та психологічне насильство або насильницька депортація дітей, які Росія вчиняє системно та масштабно – це є проявом геноциду проти українського народу".

У Києві вітали таке рішення.

"Чехія визнала злочини російської армії геноцидом українського народу. Прага добре пам'ятає 1968 рік і справжнє обличчя "визволителів". Дякую Сенат Чехії за хоробрість називати речі своїми іменами та за іншу істотну допомогу. Історія цього не забуде", – так прокоментував історичне рішення радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

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