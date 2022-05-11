Міноборони РФ скаржиться школам на солдатів-відмовників – фото "листа ганьби"

Міноборони РФ пишуть "кляузи" на своїх солдатів. Фото: колаж "Сьогодні"

На тлі масових відмов російських військовихвиконувати бойові завдання в Україні Міноборони РФ розсилає в школи, де вони навчалися, так звані листи ганьби.

Про це повідомляє радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в Telegram.

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У листі йдеться, що "гвардії єфрейтор Дєтков Іван Олександрович" під час перебування в зоні бойових дій "проявив не властиві воїну-десантнику малодушність і боягузтво, зрештою зраду".

"Він відмовився виконувати спеціальні завдання, і тим зганьбив честь і славу регіону", – поскаржилося російське військове керівництво директору школи в селищі Новошахтинський Приморського краю РФ (у листі: Новошахтенський (!) – Ред.).

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Раніше ми повідомляли, що російські окупанти, які воюють в Україні, озлоблені на своїх командиріві готові скаржитися на них у військову прокуратуру РФ.

Також нагадаємо, що все більше російських військових починають бунтувати і відмовляються йти на війну в Україні. Особливо це стосується окупантів, яких відправили на перегрупування після того, як їхні підрозділи зазнали нищівної поразки від ЗСУ.