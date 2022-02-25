Молдова спростила в'їзд українцям: які нововведення

Молдова оновила правила в'їзду. / Фото: Колаж: Сьогодні

Республіка Молдова спростила в'їзд для всіх громадян України.

Про це повідомляє офіційний Telegram-канал уряду Молдови

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Які нововведення

Як зазначається, в'їхати до Республіки Молдова можна за посвідченням особи (якщо немає паспорта). Водночас пред'являти сертифікат COVID-19 не потрібно.

"Автомобілі зможуть в'їжджати до Молдови без зеленої карти – за умови, що її буде придбано протягом 24 годин.

Крім цього, створено групу у Facebook з корисною інформацією: Допомога українцям у Молдові / SOS Українці Молдова. Також є пропозиції для безоплатного проживання біженців.

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Нагадаємо, 25 лютого НАТО проведе терміновий саміт через наступ Росії на Україну. Засідання призначене о 15:30 (за Києвом), а о 19:00 генсек НАТО Єнс Столтенберг проведе пресконференцію.

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Нагадаємо, сьогодні рано вранці над Києвом збили літальний апарат. Після того, як його збили сили української ППО, він упав у Дарницькому районі столиці, сильно пошкодивши 9-поверховий будинок. Після – розпочалася пожежа.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба порівняв обстріл Києва з бомбардуванням нашої столиці у 1941 році, коли нацистська Німеччина робила те саме.

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