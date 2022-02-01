Моравецький: Німеччина передала пістолет Путіну

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"Північний потік – 2" є дуже небезпечним інструментом у руках Росії.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький перед журналістами після зустрічі з прем'єром України Денисом Шмигалем.

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"Це дуже небезпечний інструмент у руках Росії. Німеччина таким чином передає пістолет до рук Путіна. Я апелюю до наших німецьких партнерів, щоб вони зрозуміли вже очевидні ризики. Вони повинні подбати і про свою безпеку", – сказав він.

За словами прем'єр-міністра Польщі, імперські апетити Росії добре відомі:

"Звичайно, ми хотіли б дружити з Росією, але треба враховувати і всі небезпеки".

Ситуація з газом

З лютого російська газотранспортна компанія "Газпром" повертає обсяги прокачування газу через Україну майже до рівня довгострокового контракту, а от газопровід Ямал – Європа так і залишається поза потребою. Обсяги прокачування блакитного палива зростуть удвічі, і з лютого у контрактах з постачальниками імпортного газу будуть чинні нові ціни.

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Матеуш Моравецький також зазначив, що Польща готова до найгіршого варіанту розвитку подій в Україні через агресію Росії.

"Все залежить від того, що відбувається в голові однієї людини. Польща готується і до найгіршого варіанту. Ми готові приймати поранених українців та евакуювати частину громадян України", – сказав він.

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