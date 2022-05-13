Москва заплатить сповна. Дуда заявив, що з Росії витиснуть усе до копійки

На європейській арені Дуда займеться питанням компенсації з боку РФ / Колаж "Сьогодні"

Незважаючи на продовження боїв на сході України західний світ вже починає просувати ініціативи щодо примусу Росії виплат компенсації нашій країні. Зокрема, цю тему порушив президент Польщі Анджей Дуда під час візиту до Таллінна та переговорів з президентом Естонії Аларом Карісом.

Відповідну заяву польського політика цитує Polsat News.

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Заява

"Ми глибоко віримо, що міжнародна спільнота змусить Росію до виплати контрибуції на відновлення того, що було зруйновано в Україні. Ми говорили про те, що маємо намір і надалі підтримувати Україну і як зробити так, щоб ціна цього вторгнення була для Росії ще вищою", – заявив президент Польщі.

Дружні Україні політики наголосили, що вони обговорювали посилення санкцій проти Москви.

"Сьогодні ми можемо організувати допомогу. Ми також можемо обговорити санкції з нашими союзниками та колегами. Ми можемо застосовувати різні болючі для Росії сучасні рішення, які чітко і ясно показують Росії, що вона не керує світом, і не правитиме світом. І особливо нашим світом", – сказав президент Естонії.

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Двосторонні відносини

Нещодавно американська газета The New York Times писала, що фактично досягнуто домовленості між Словаччиною та Польщею про взаємне прикриття неба для того, щоб можна було передати Україні бойові літаки МіГ-29, що знаходяться на озброєнні словацької армії.

Польща була серед тих європейських країн, які відмовилися від російського газу, оскільки Кремль вимагав оплати в рублях. В результаті з 27 квітня постачання російського природного газу було повністю зупинено у цій країні.

Також наприкінці квітня Польща запровадила санкції проти компаній та фізичних осіб з Росії та Білорусі.