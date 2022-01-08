"Втомився" – названі причини обвалення мосту в Мінську

У руйнуванні мосту звинуватили... погоду / Колаж "Сьогодні"

Названо попередні причини обвалення мосту в Мінську, що сталося в ніч на суботу 8 січня. Даних про постраждалих внаслідок НП немає.

Про це повідомляє білоруська агенція "Белта".

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Що сталося

"Попередня версія обвалення пішохідної частини мосту через вулицю Немига в Мінську – втома конструкцій (у зв'язку з роботою метро та підвищеним навантаженням через стрибки температур)", – йдеться у повідомленні Мінміськвиконкому.

Зазначається, що всі конструкції шляхопроводу будуть перевірені максимально оперативно та ретельно. На цей момент йде з'ясування, хто і коли проводив експертизу зношування конструкцій і давав висновок про їхню придатність до експлуатації.

Наразі прийнято рішення демонтувати шляхопровід на проспекті Переможців над вулицею Немига.

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"Поки проводиться демонтаж частини, що обрушилася. Фахівці також обстежили весь шляхопровід. Його, включаючи частину, призначену для руху транспортних засобів, потім також демонтують", – зазначили у відомстві.

Пригоди мостів