"Втомився" – названі причини обвалення мосту в Мінську

У руйнуванні мосту звинуватили... погоду / Колаж "Сьогодні"
Названо попередні причини обвалення мосту в Мінську, що сталося в ніч на суботу 8 січня. Даних про постраждалих внаслідок НП немає.
Про це повідомляє білоруська агенція "Белта".
Що сталося
"Попередня версія обвалення пішохідної частини мосту через вулицю Немига в Мінську – втома конструкцій (у зв'язку з роботою метро та підвищеним навантаженням через стрибки температур)", – йдеться у повідомленні Мінміськвиконкому.
Зазначається, що всі конструкції шляхопроводу будуть перевірені максимально оперативно та ретельно. На цей момент йде з'ясування, хто і коли проводив експертизу зношування конструкцій і давав висновок про їхню придатність до експлуатації.
Наразі прийнято рішення демонтувати шляхопровід на проспекті Переможців над вулицею Немига.
"Поки проводиться демонтаж частини, що обрушилася. Фахівці також обстежили весь шляхопровід. Його, включаючи частину, призначену для руху транспортних засобів, потім також демонтують", – зазначили у відомстві.
Пригоди мостів
- В аналогічній ситуації свого часу побував Шулявський міст у Києві. Щоправда, його вирішили демонтувати одразу після того, як відпали невеликі шматочки пішохідної зони мосту.
- Проте реконструкція обросла масою скандалів. Наприклад, наприкінці 2020 року там звалилися три новенькі опори освітлення.
- Цей інцидент закінчився тим, що дирекція будівництва дорожньо-транспортних споруд Києва як замовник будівництва вирішила звернутися до суду для відшкодування підрядником збитків за пошкоджені автомобілі.
- А сама вартість реконструкції Шулявського мосту постійно зростає. Цього року вирішено витратити додатково ще 0,5 млрд гривень.