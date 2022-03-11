МВФ більше не вважає російський дефолт "малоймовірною подією"

Росія на порозі дефолту/Фото: колаж: "Сьогодні"

Міжнародний валютний фонд більше не вважає російський дефолт "малоймовірною подією". Економіка РФ падає й надалі.

Про це повідомляє "Укрінформ".

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У МВФ прогнозують "глибоку рецесію" російської економіки через війну і запроваджені різними країнами санкції.

Директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва зазначила, що чим більше триватиме російська війна проти України, тим тривалішим буде режим санкцій і більш значущим буде вплив на її економіку.

Вона додала, що МВФ в операційному плані зараз жодним чином не взаємодіє з РФ, а московський офіс не працює.

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Нещодавні санкції від ЄС

Рада Європейського Союзу ухвалила санкції проти ще 160 осіб, пов’язаних з режимом президента РФ Володимира Путіна, через війну Росії проти України.

За словами головного дипломата Європейського Союзу Жозепа Борреля, до санкційного списку включили ключових осіб та членів родин осіб, які мають значну економічну роль у підтриманні режиму Путіна, а також фінансову вигоду від діючої системи.