Ми підтримуємо Україну зброєю, чого не робили у минулому – глава МЗС Німеччини

Німеччині довелося змінити курс на 180 градусів, оскільки Україна потребувала нашої військової підтримки, заявила Анналена Бербок. Колаж "Сьогодні"

Німеччина підтримує посилення воєнної допомоги українському уряду.

Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок в ефірі CNN.

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"Ми знаходимося в ситуації, коли НАТО солідарне з Україною, а з іншого боку, Росія, яка чітко дала зрозуміти, що для них немає червоних ліній". Ми підтримуємо Україну зброєю, чого не робили в минулому, тому що реальність така жорстоко змінилася", – заявила Бербок.

За її словами, Німеччині довелося змінити курс на 180 градусів, бо Україна потребувала нашої військової підтримки.

"Ми робили все, щоб уникнути цієї війни, але Путін вирішив зробити зворотне, і тому зараз ми також постачаємо зброю в Україну", – наголосила Бербок.

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За її словами, Путін розпочав війну, ґрунтуючись на брехні, в яку сам вірить.

"Коли мій канцлер, коли інші, як президент Франції, говорять із Путіним, очевидно, вони кажуть йому, що він почав цю війну з брехні, що він порушив міжнародне право... але він, очевидно, не слухає мого канцлера та інших міжнародних партнерів". Ті кілька людей, які залишилися навколо нього, хто може з ним говорити, не наважуються розповісти йому правду про реальність в Україні, що його війська не є настільки успішними, як вони, очевидно, думали в минулому " – сказала вона.

Міністр закордонних справ Німеччини додала, що відповідальність за припинення війни в Україні лежить на президентові РФ Володимирі Путіні.

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"Це в руках Путіна. Він той, хто розпочав війну без жодних причин. Тепер він зобов'язаний припинити війну. Жорстока реальність у тому, що сам Путін вибрав… вести війну проти мирного населення і вести війну проти європейського мирного порядку", – наголосила вона.

Зеленський розповів, який бачить перемогу України

Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю виданню The Economist відповів на запитання, як виглядає українська перемога.

"Перемога — це можливість врятувати якнайбільше життів, адже без цього ніщо не мало б сенсу. Наша земля важлива, так, але зрештою це просто територія. Я не знаю, скільки триватиме війна, але ми боротимемося до останнього міста, З самого початку, коли вибираєш варіант про те, що люди повинні робити чи не робити, люди не розуміють, що таке повноцінна війна.Моя робота — дати сигнал, щоб люди знали, як діяти. як має поводитися Україна, ти теж повинен поводитися відповідно", – розповів президент.

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