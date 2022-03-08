Цього тижня США готові відмовитись від російської нафти

Конгрес зайнявся російською нафтою / Колаж "Сьогодні"

Лідер більшості в Палаті представників від Демократичної партії Стені Хойєр заявив журналістам, що вже цього тижня може бути прийнятий законопроект про заборону імпорту енергоресурсів з Росії.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

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Що відомо

Впливова група конгресменів двох провідних партій США (Демократична та Республіканська) оголосила 7 березня, що вона розробить закон, який зупиняє традиційні торгові відносини з Росією та Білоруссю, та надасть Білому дому повноваження підвищувати тарифи для цих двох країн у відповідь на вторгнення Росії до України. Політики домовилися про укладання угоди щодо заборони імпорту "енергетичних продуктів" із Росії.

У своїй заяві високопоставлені законодавці також зазначили, що вимагатимуть від торгового представника США призупинити участь Росії у Світовій організації торгівлі та нададуть президенту Джо Байден право відновлювати торгові відносини за певних умов та несхвалення Конгресу.

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