На порозі дефолту: у Світовому банку заявили, що в Росії та Білорусі мільярдні борги

У РФ і Білорусі серйозні проблеми/Фото: колаж: "Сьогодні"
Росія та Білорусь нині знаходяться під масштабними санкціями США та інших країн. Це пов'язано з веденням війни проти України. Країни наближаються до дефолту.
Про це повідомляє Reuters.
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"І Росія, і Білорусь перебувають на межі дефолту. Вони ще не оцінюються агентствами як такі за умовчанням, але дуже близькі", — заявила головна економістка Світового банку Кармен Рейнхарт.
Можливість дефолту Росії щодо зовнішніх облігацій на суму 40 млрд доларів стала загрозою, оскільки низка санкцій і контрзаходів Москви відрізали країну від світових фінансових ринків. Варто зауважити, що це перша така ситуація з часів більшовицької революції 1917 року.
Нині близько половини суверенних облігацій Росії належать іноземним інвесторам. 16 березня РФ має погасити 107 млн доларів боргу. У разі, якщо цього не станеться протягом 30 днів, то вже 15 квітня настане дефолт.
"Я турбуюся про те, чого не бачу. Фінансові установи добре капіталізовані, але балансові звіти часто непрозорі… Існує проблема дефолтів російського приватного сектору", — зазначила Кармен Рейнхарт.
Санкції від ЄС
Рада Європейського Союзу ухвалила санкції проти ще 160 осіб, пов’язаних з режимом президента РФ Володимира Путіна, через війну Росії проти України.
За словами головного дипломата Європейського Союзу Жозепа Борреля, до санкційного списку включили ключових осіб та членів родин осіб, які мають значну економічну роль у підтриманні режиму Путіна, а також фінансову вигоду від діючої системи.
"Щодо цих осіб застосовується замороження активів та заборона на поїздки. Наш сигнал чіткий: ті, хто уможливлює війну проти України, дорого платять за свої дії", — сказав Боррель.
До санкційного списку увійшли 14 олігархів та представників великого бізнесу з ключових для Росії сфер економіки, що дають значні надходження до бюджету РФ. Зокрема, це президент "Ростелекому" Михайло Осєєвський, Андрій Мельниченко, що має активи у найбільшій компанії-експортері вугілля "СУЕК" та виробнику добрив "ЄвроХім", Дмитро Пумпянський (ТМК, "Синара") і члени родини, Дмитро Мазепін і син ("Уралхім"), керівник "Аерофлоту" Михайло Полубояринов, Володимир Кирієнко (керівник VK, який вже під санкціями США), Олександр Винокуров – президент Marathon Group, найбільшого акціонера ритейлера "Магніт"), Андрій Гур’єв ("Фосагро"), Дмитро Конов ("СИБУР"), Сергій Куликов ("Роснано").
Також це 146 членів Ради Федерації, які погодили рішення уряду про "дружбу і взаємодопомогу" з ОРДЛО. Наразі під санкції ЄС потрапили 862 фізичні особи та 53 юридичні особи.