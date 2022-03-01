На радість "Привиду". Україні передадуть десятки винищувачів та штурмовиків

МіГ-29/Су-25. Фото з Вікіпедії

Україна отримає від європейських партнерів 70 військових літаків класів МіГ-29 та Су-25. Про це повідомляють Сухопутні війська ЗСУ.

При цьому їх дозволять базувати у Європі, щоб наші льотчики могли здійснювати польоти звідти.

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"Наші партнери передають нам МіГ-29 та Су-25! У разі потреби вони зможуть базуватися на польських аеродромах, з яких українські пілоти виконуватимуть бойові завдання", – говориться у повідомленні.

Від кого отримаємо літаки:

Болгарія (МіГ-29) – 16 од.

Болгарія (Су-25) – 14 од.

Польща (МіГ-29) – 28 од.

Словаччина (МіГ-29) – 12 од.

Довідка: МіГ-29 – багатоцільовий винищувач четвертого покоління. Був основним багатоцільовим винищувачем країн Варшавського договору та СРСР протягом 80-х років XX ст. В даний час перебуває на озброєнні багатьох країн світу, зокрема України.

Су-25 – одномісний броньований дозвуковий штурмовик, призначений для надання авіаційної підтримки в зоні бойових дій вдень та вночі за умови візуальної видимості мети, а також знищення об'єктів із заданими координатами у разі льотної погоди. Об'єктом ураження можуть бути наземні та надводні цілі, а також повітряні маловисотні, повільні цілі (вертольоти та транспортні літаки).