На Шрі-Ланці стався перший у світі голодний бунт через війну в Україні (відео)

Зіткнення з поліцією продовжується / Фото Reuters

На невеликому екзотичному острові в Індійському океані відбулася революція. На Шрі-Ланці давно спостерігалася економічна криза, а в березні спалахнули протести. Нині все закінчилося втечею президента Готабаї Раджапакса та зіткненнями з поліцією.

Про це повідомляє агенція Reuters.

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Біля резиденції президента

Що відбувається

Вранці у столиці Шрі-Ланки Коломбо тисячі протестувальників прорвалися крізь поліцейські кордони та проникли до президентської резиденції.

На відео в соцмережах видно, що в кімнатах у будинку президента повно людей, ще сотні протестувальників – на газоні, а решта стрибають і граються в басейні. Президент Готабая Раджапакса залишив резиденцію ще у п'ятницю і, за деякими повідомленнями, намагається вилетіти з Коломбо. У нього не вдалося, і він спробував виїхати кораблем. Наразі його місцезнаходження невідоме.

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Після падіння резиденції президента в інших містах острова на вулиці вийшли тисячі демонстрантів з вимогою відставки уряду.

Ближче до вечора прем'єр-міністр країни Раніл Викрамасінгхе оголосив через Твіттер про відставку. Він пробув на посаді менше двох місяців.

"Щоб забезпечити продовження роботи уряду, включаючи безпеку всіх громадян, я приймаю найкращу рекомендацію сьогоднішніх партійних лідерів — поступитися місцем загальнопартійному уряду", – написав Викрамасінгхе. Щоправда, він має особисто подати прохання про відставку президенту. Але місцезнаходження Раджапакса невідоме.

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Громадяни вимагають відставки Раджапакса та уряду. Багато хто добирався до центру міста автомобілями, фургонами і навіть потягами, "захопленими" протестувальниками, сказали місцеві чиновники агентству AFP.

Для розгону демонстрантів поліція застосувала водомети та сльозогінний газ. 55 людей, включаючи поліцейських, перебувають у Національній лікарні Шрі-Ланки в Коломбо з пораненнями, у тому числі вогнепальними.

Криза

У Шрі-Ланці, країні з 22-мільйонним населенням, спостерігається найважча економічна криза з 1948 року, коли держава вийшла з-під контролю Великої Британії. Бракує пального, яке неможливо закупити державі через зростання цін на світовому ринку та відсутність необхідних коштів. Минулого тижня влада заборонила продаж пального для всіх засобів пересування, крім громадського транспорту. Зовнішній борг країни – понад 50 млрд доларів, а валюти в держрезерві більше немає. Минулого місяця інфляція в країні перевищила 50%, повідомляє Бі-Бі-Сі.

В ООН констатують, що Шрі-Ланка переживає "відчайдушну гуманітарну кризу". Закрито школи, зупинено лікування раку та інші рутинні медичні процедури, а багато сімей ледве можуть забезпечити собі один прийом їжі на день.

Імпорт з України

Пресслужба Міністерства економіки України 2021 року повідомляла, що за перше півріччя минулого року між нашою країною та Шрі-Ланкою товарообіг становив $28,5 млн. Основу нашого експорту на острів склала аграрна продукція — овочі, зернові, олійні культури.

Звісно, після блокування Росією українських портів вивезення української продукції припинилося. Місяць тому на Шрі-Ланці помінявся прем'єр-міністр. Раніл Викрамасінгхе почав вести переговори з недержавними структурами РФ, щоб закуповувати там нафту та зерно. В інтерв'ю агентству AP він заявив, що вони змушені йти на цей крок, оскільки вважають, що криза з Україною затягнеться до 2024 року. Зважаючи на все, угода так і не відбулася. Не виключено, що торгувати з Росією неможливо через західні санкції.

Обстановка