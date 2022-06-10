На трасі під Ростовом спалахнув БТР із боєкомплектом – чутно вибухи

На місці ДТП лунали вибухи. Фото: колаж "Сьогодні"

У Ростовській області 10 червня на трасі спалахнув бронетранспортер із боєкомплектом. Після пожежі здетонував боєзапас у російській техніці.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

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Очевидець інциденту розповів, що ДТП сталася біля селища Козачі Табори. Місце події перекрили російські поліцейські. Після пожежі він чув звуки вибухів – детонував боєкомплект.

Через ДТП на трасі утворився затор. Водіїв не пропускають до місця аварії. Деякі блогери розповсюджуючи відео помилково вказали, що БТР вибухнув на Кубані, але це не так. Село Козачі Табори знаходиться в Ростовській області.

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Втрати ворога

У Генштабі зазначили, що загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.06 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 30 850 (+150) осіб ліквідовано;

танків ‒ 1363 (+2) од.;

бойових броньованих машин ‒ 3354 (+11) од.;

артилерійських систем – 661 (+2) од.;

РСЗВ ‒ 207 (+0) од.;

засобів ППО ‒ 95 (+1) од.;

літаків – 210 (+2) од.;

гелікоптерів – 175 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 521 (+2);

крилатих ракет ‒ 120 (+0) од.;

кораблів / катерів ‒ 13 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 2325 (+35) од.;

спеціальної техніки ‒ 51 (+2) од.

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