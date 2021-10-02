На виборах в Грузії лідирує правляча партія "Грузинська мрія" – екзит-пол

Три компанії оприлюднили попередні результати / Фото: Колаж: Сьогодні

Грузинські ЗМІ відразу ж після завершення голосування на місцевих виборах оприлюднили дані екзитполів, за якими на виборах лідирує правляча партія "Грузинська мрія".

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Попередні результати

Телекомпанія "Імеді" у компанії "Gorbi" замовила опитування. За його результатами на виборах перемагає правляча партія, яка набрала на всіх виборчих дільницях підтримку більш 47,6% виборців, а найбільша опозиційна партія "Єдиний національний рух" – 27,1% голосів.

За даними екзитполів компанії Ipsos, яка також підтвердила перше місце правлячої партії "Грузинська мрія" – 38,6%, а партія "Єдиний національний рух" – 33%.

А за запитом телеканалу "Формула" компанія Edison Research оголосила, що також лідирує "Грузинська мрія" – 43%, "Єдиний національний рух" – 39%.

Коли підведуть підсумки

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Так, остаточні підсумки виборів будуть підведені в ЦВК Грузії пізно вночі. Грузинська опозиція розглядає підсумки місцевих виборів "референдумом" довіри до влади. У квітні 2021 року за посередництва президента Європейської ради Шарля Мішеля правляча партія "Грузинська мрія" і кілька опозиційних партій підписали угоду про вихід Грузії з політичної кризи.

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Документ передбачав проведення реформ, а також містив пункт про те, що якщо на місцевих виборах правлячої партії не вдасться набрати більше 43% голосів, то будуть призначені дострокові парламентські вибори.

Пізніше правляча партія "Грузинська мрія" вийшла з цієї угоди. Її представники заявили, що дострокових парламентських виборів не буде, навіть якщо правляча партія набере на місцевих виборах 1% голосів виборців.

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