"Відмінний подарунок": росіянам запропонували труси з Путіним-космонавтом (фото)

Президент РФ Володимир Путін. Фото: колаж "Сьогодні"
На російському сайті продають чоловічі труси із портретом президента РФ Володимира Путіна. На виробі зображено малюнок, де господар Кремля у скафандрі, як космонавт.
Така модель спідньої білизни з'явилася в інтернет-магазині Wildberries. Одна пара трусів коштує 1318 рублів зі знижкою (483 грн).
В описі товару зазначено: "Чоловічі труси з яскравим тематичним малюнком. Відмінний подарунок чоловікові! Зроблені з тканини сендвіч – до тіла прилягає шар із бавовни, лицьова сторона з поліестеру для яскравої картинки. Зручні, в трусах не спекотно, тканина м'яка і приємна на дотик. Незвичайний подарунок – Труси чоловічі з малюнком Путін космонавт".
За даними сайту, нижню білизну купили понад п'ять разів. Покупці навіть залишили відгуки:
- "Яскравий принт, добре зроблено!"
- "Картинка ВВП виявилася не такою великою, ніж обіцялося. Але все одно виглядає прикольно".
Але запитань до товару виявилося більше:
- "А можна нову колекцію з Путіним? Мені дуже сподобалися дані труселя, вже рік ношу не знімаючи!"
- "Оцініть товар і надіньте шиворіт-навиворіт".
- "На дупі краще б виглядав!"
- "А з боку сідниць у районі заднього проходу немає рота президента?"
- "Підкажіть, на звороті такий самий малюнок чи ні?"
Товари з Путіним
- Найбільший російський онлайн-магазин Wildberries на своєму сайті пропонує придбати різноманітні товари з президентом країни-окупанта Володимиром Путіним, а також забороненою в Україні символікою. У 2020 році сайт запустив продажі в Україні. Так, ввівши в пошук слово "Путін", отримайте "відмінну" можливість придбати футболку або навіть набір для вишивання з главою Кремля – всі ціни вказані у гривнях.
- Також у Росії продають "ікони" з Путіним – ціна вражає. Портрет господаря Кремля продається в наборі з іконою Миколи Чудотворця та браслетом.
- Крім того, в інтернеті продають іграшкового Путіна. Президента РФ можна купити у вигляді вступу на посаду або у вигляді борця в кімоно. Масштаб ляльки 1/6, зроблена в Китаї. До неї додаються аксесуари та одяг.