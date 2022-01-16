"Відмінний подарунок": росіянам запропонували труси з Путіним-космонавтом (фото)

Президент РФ Володимир Путін. Фото: колаж "Сьогодні"

На російському сайті продають чоловічі труси із портретом президента РФ Володимира Путіна. На виробі зображено малюнок, де господар Кремля у скафандрі, як космонавт.

Така модель спідньої білизни з'явилася в інтернет-магазині Wildberries. Одна пара трусів коштує 1318 рублів зі знижкою (483 грн).

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В описі товару зазначено: "Чоловічі труси з яскравим тематичним малюнком. Відмінний подарунок чоловікові! Зроблені з тканини сендвіч – до тіла прилягає шар із бавовни, лицьова сторона з поліестеру для яскравої картинки. Зручні, в трусах не спекотно, тканина м'яка і приємна на дотик. Незвичайний подарунок – Труси чоловічі з малюнком Путін космонавт".

Фото: скріншот

За даними сайту, нижню білизну купили понад п'ять разів. Покупці навіть залишили відгуки:

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"Яскравий принт, добре зроблено!"

"Картинка ВВП виявилася не такою великою, ніж обіцялося. Але все одно виглядає прикольно".

Фото: wildberries.ru

Фото: wildberries.ru

Але запитань до товару виявилося більше:

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"А можна нову колекцію з Путіним? Мені дуже сподобалися дані труселя, вже рік ношу не знімаючи!"

"Оцініть товар і надіньте шиворіт-навиворіт".

"На дупі краще б виглядав!"

"А з боку сідниць у районі заднього проходу немає рота президента?"

"Підкажіть, на звороті такий самий малюнок чи ні?"

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