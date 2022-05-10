На будівлі посольства Росії у Лондоні з'явився напис "Ні війні" (фото)

У Британії проти війни РФ з Україною/Фото: колаж: "Сьогодні"

Будівлю посольства Росії у Лондоні підсвітили написом "Ні війні". Акцію організували активісти.

Про це повідомляє російська служба BBC.

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Акцію організували активісти Russian Democratic Society у Лондоні.

"Ми хочемо, щоб 9 травня закінчилося словами – ні війні!", — сказав учасник акції, який просив не вказувати свого імені.

Аваков розповів, якою буде поразка Путіна

Ексглава МВС України Арсен Аваков переконаний, що президент Росії Володимир Путін відірваний від реальності.

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Путін мріє якось вийти із ситуації, вважає Аваков:

"Путін мріє забрати ноги. Він мріє, щоби якось пішли санкції, при цьому якось треба збрехати своєму народу, мовляв, ура, товариші, ми перемогли!".

Збрехати іншим народам російський президент уже не зможе.

"Його репутація в істеблішменті інших країн назавжди зруйнована. Поки він при владі, він спробує в підручники історії вписати свої слова, і сподівається, що це ще триватиме довго", — зазначив Аваков.

Аваков упевнений, що переконати Україну віддати частину своїх територій у Путіна немає шансів, як немає шансів переконати світ зняти санкції.

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"Багато експертів бачать складність саме в тому, що він – щур, настільки загнаний у кут, що позитивного виходу в нього немає. Хтось ще каже: він застосує ядерну бомбу, він такий страшний. Але з сьогоднішньої його заяви ми бачимо, він добре почув тезу про те, що це неможливо", — сказав Аваков.

На думку Авакова, Путін чітко розуміє, що "відплата може статися на кілька секунд раніше", ніж кремлівський диктатор захоче натиснути на кнопку:

"Путін може вийти з цієї території рівно настільки, наскільки дозволить Україна. Ми зупинимося на покликаному кордоні станом на 24 лютого, або ми заберемо "ЛДНР", Крим, Краснодарську, Білгородську і, скажімо, частину Курської області, яка була нашою".

Арсен Аваков наполягає, що Володимиру Путіну варто сподіватися, яке компромісне рішення ухвалить Україна:

"Така реальність. Як це оформити в їхньому світі — завдання для нього та його пропагандистів. Все це може тривати від кількох тижнів до кількох років, але кінець буде тільки таким для Путіна".

Аваков також допускає сценарій, за якого до влади у РФ прийдуть лідери іншого зразка, які намагатимуться потоваришувати з Україною.

"Філософії, що Путін забере Херсонську область і умовлятиме Україну з цим погодитися – не існує. Тому що не існує такої України та її народу, які могли б це прийняти", — додав Аваков.

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