Почалося! США оцінили те, що відбувається на Донбасі

У США поставили оцінку події / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"
У США розцінили евакуацію мешканців Донбасу та вибухи в окупованому Донецьку як штучний привід для початку Росією військової операції проти України. Про це заявив держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен, виступаючи на Мюнхенській конференції з безпеки.
Про це повідомляє "Голос Америки".
Заява
Держсекретар Ентоні Блінкен заявив у п'ятницю, що все, що Вашингтон бачив останні 24 – 48 години на кордоні Росії з Україною, є частиною російського плану створення провокацій, які можуть бути використані як привід для вторгнення в Україну.
"Загострення на Донбасі, яке триває другу добу, є частиною російського плану створення провокацій. Навпаки, бачимо, що до кордону прямують додаткові сили, у тому числі передові сили, які будуть використані для агресії", – заявив Блінкен.
Ситуація
- Вранці 18 лютого глави підконтрольних Кремлю сепаратистських регіонів "Л/ДНР" практично одночасно закликали мешканців регіону виїхати до Росії. Наскільки евакуація відбувається добровільно, зараз важко сказати.
- Увечері влада Росії заявила, що готова видати по 10 тисяч рублів кожному евакуйованому.
- Секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що Київ не ухвалював рішення про силове звільнення Донбасу. Усе, що там відбувається зараз – провокація.
- Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала мешканців ОРДЛО знайти спосіб переїхати до безпечних міст України.
- Спостерігачі зазначають, що те, що відбувається зараз на Донбасі, дуже нагадує події 2008 року в Грузії, коли після провокацій російські танки дійшли до Тбілісі.