Почалося! США оцінили те, що відбувається на Донбасі

У США поставили оцінку події / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

У США розцінили евакуацію мешканців Донбасу та вибухи в окупованому Донецьку як штучний привід для початку Росією військової операції проти України. Про це заявив держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен, виступаючи на Мюнхенській конференції з безпеки.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Реклама

Заява

Держсекретар Ентоні Блінкен заявив у п'ятницю, що все, що Вашингтон бачив останні 24 – 48 години на кордоні Росії з Україною, є частиною російського плану створення провокацій, які можуть бути використані як привід для вторгнення в Україну.

"Загострення на Донбасі, яке триває другу добу, є частиною російського плану створення провокацій. Навпаки, бачимо, що до кордону прямують додаткові сили, у тому числі передові сили, які будуть використані для агресії", – заявив Блінкен.

Ситуація