Над Білоруссю всю ніч кружляв літак-навідник РФ: що виглядали окупанти

Літак окупантів. Фото: колаж "Сьогодні"

Протягом усієї ночі 11 липня над Білоруссю літав російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50 у парі з винищувачами. Пілоти обговорювали видимість цілей для ударів по Україні.

Про це повідомляє моніторингова група Беларускі Гаюн.

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"Вперше з 4 квітня в небо над Білоруссю підняли російський ДРЛО А-50 і винищувачі. Запусків ракет зафіксовано не було", – йдеться в повідомленні.

Так, за даними моніторингової групи, 10 липня о 22:50 з військового аеродрому в Мачулищах пішов на зліт борт ДРЛО а-50 ВКС РФ. Завдання цього літака – надання координат пілотам винищувачів для ударів по цілях.

Всю ніч А-50 літав колами від Барановичів до Слуцька, при цьому змінюючи висоти від 9150 м до 9700 м. Літак закінчив роботу лише о 04:39 і приземлився на військовий аеродром у Мачулищах о 05:10. Таким чином, чистий час роботи в повітрі становив 6 годин 20 хвилин.

Крім А-50, протягом усієї ночі в повітря піднімалися винищувачі, які позмінно працювали з А-50 в парі на висотах від 7000 до 8000 метрів.

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"Під час роботи пілоти винищувачів обговорювали з ДРЛО видимість цілей для ударів по території України", – зазначає "Беларускі Гаюн".

Нагадаємо, в останній тиждень все частіше фіксують рух російської військової техніки на території Білорусі. Стало відомо, що Росія стягує техніку до кордону з Чернігівською областю. З'явилися нові супутникові знімки військового аеродрому в Зябровці біля Гомеля в Білорусі, на яких видно збільшення кількості "С-400", танки та БМП.

Після цього українські прикордонники повідомили, що мінують небезпечні ділянки кордону з Білоруссю.