Напад РФ на Україну: Чехія хоче відправити військових, а Хорватія готує "підставу"

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Чехія готова відправити в Україну своїх військових, якщо буде запит про допомогу. Про це заявила міністр оборони Чехії Яна Чорнохова, пише видання. Nezávislý Denník .

"Якщо нас попросять відправити своїх чеських солдатів до України, ми готові це розглянути. Ми маємо волю допомогти Україні", – зазначила міністр.

Чорнохова не уточнила про яку кількість військових йдеться, яких вони готові відправити на допомогу ЗСУ.

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Також вона нагадала, що Чехія, як і Україна, має досвід російського гніту, тому їх країна не залишить союзників наодинці з російською агресією.

"Україна – наш партнер. Партнер НАТО та партнер Чеської Республіки. У нас є спільна історія, обидві країни були під радянською владою. Україна є хорошим партнером НАТО. Україна заслуговує на самостійне вирішення власної долі", – сказала вона.

Міністр оборони зазначила, що у разі вторгнення РФ в Україну, вони готові прийняти біженців з України: "Якщо потрібно буде вислати жінок і дітей у безпечне місце – Чехія має тут допомогти".

А Хорватія Україні не допоможе

Своєю чергою президент Хорватії Зоран Міланович заявив, що у разі загострення конфлікту між Україною та Росією будуть відкликані військові з сил НАТО в регіоні.

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За словами політика, йому нічого невідомо про конфлікт на кордоні Росії та України. Як він зазначив, НАТО нарощує присутність, але Хорватія "тут ні до чого".

"Якщо буде ескалація, ми відступимо до останнього хорватського солдата. Це не має відношення до України, а до політики Байдена, в якій я бачу непослідовність і небезпеку", – сказав він.

Також він зазначив, що Україні не місце в НАТО, оскільки вона залишається однією з найкорумпованіших країн світу.

З України тікають дипломати

18 січня американське видання The New York Times повідомило, що з України масово виїжджають російські дипломати. Незабаром МЗС України та Росії спростували цю інформацію, заявивши, що диппредставництва працюють у штатному режимі та евакуація не планується.

Проте, вже 24 січня Великобританія і США заявили про те, що евакуювали сім дипломатів із України. Слідом за ними відкликала своїх співробітників і Німеччина.

Уряди Японії та Австрії також заявили про можливу евакуацію своїх громадян із нашої країни. На даний момент така потреба вивчається.

Коментуючи ситуацію, що склалася, глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що Європейський Союз не має наміру евакуювати з України своїх дипломатів або їхні сім'ї у зв'язку із загрозою нового вторгнення Росії. Чехія, Данія, Латвія також поки що не планують виїзд.