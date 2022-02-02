Після візиту Джонсона до Києва: Військові літаки РФ проривалися до Британії

Бомбардувальник Ту-95 (ліворуч) та Володимир Зеленський з Борисом Джонсоном (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Велика Британія перехопила і супроводила чотири російські бомбардувальники, які наближалися до зони її інтересів.

Про це повідомив представник Королівських ВПС, передає Reuters.

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Інцидент стався 2 лютого. Так, винищувачі "Тайфун" та заправник Voyager були атаковані непізнаним літаком, що наближався до зони інтересів Великої Британії.

"Згодом ми перехопили і супроводили чотири російські літаки "Ведмідь" (Ту-95 – Ред.)", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що літаки не входили до суверенного повітряного простору Великої Британії.

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