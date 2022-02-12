Налякали росіян: підводний човен США виявили біля Курильських островів

Підводний човен США використав самохідний імітатор. / Фото: Колаж: Сьогодні

12 лютого до району острова Уруп Курильської гряди увійшов підводний човен Сполучених Штатів Америки типу "Вірджинія".

Про це повідомляє Міністерство оборони Росії.

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Реакція Росії

Зазначається, що в цей момент там проходили планові навчання сил Тихоокеанського флоту у "територіальних водах Російської Федерації".

"У режимі звукопідводного зв'язку екіпажу іноземного підводного човна російською та англійською мовами було передано повідомлення: "Ви перебуваете у територіальних водах Росії. Спливти негайно!" – зазначили у Міноборони РФ.

Фото – US Navy.

Міністерство заявило, що екіпаж підводного човна вимогу сторони РФ проігнорував. Зазначається, що було застосовано "відповідні засоби".

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При цьому підводний човен США використав "самохідний імітатор для роздвоєння цілі на засобах радіолокаційного та акустичного контролю", а пізніше залишив територіальні води РФ. Також у зв'язку із ситуацією Міноборони Росії викликано аташе з питань оборони при посольстві США у Москві.

Морська блокада України

Керівник проєкту "Інститут Чорноморських стратегічних досліджень" Андрій Клименко заявив, що нинішні дії Російської Федерації схожі на "морську блокаду українських портів".

Також він прикріпив до посту карту, на якій зазначені заявлені РФ перекриття районів Чорного та Азовського морів для ракетних та артилерійських навчань:

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Фото – Інститут Чорноморських стратегічних досліджень.

Нагадаємо, помічниця начальника Регіонального управління Морської охорони Держприкордонслужби України Наталія Гуменюк наголосила, що з початку агресії Росії прикордонники України постійно фіксують перебування кораблів Чорноморського флоту РФ поблизу українських кордонів.

Також вона заявила, що є психологічний тиск з боку РФ.

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