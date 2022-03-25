НАТО ще ніколи не було таким згуртованим – Байден

Джо Байден заявив, що розрахунок путіна на розкол у Північноатлантичному альянсі не виправдався. Колаж "Сьогодні"

Президент США Джо Байден заявив, що розрахунок президента Росії Володимира Путіна на розкол у Північноатлантичному альянсі не виправдався, і НАТО ніколи не було таким згуртованим, як сьогодні.

Про це голова Білого дому заявив під час зустрічі з пресою у Брюсселі, пише Укрінформ.

Реклама

Деталі

"Путін розраховував на розкол НАТО", – зауважив американський лідер.

За його словами, під час розмови з главою Кремля у грудні та на початку січня зауважив, що Путін не очікував єдності в Альянсі.

"Мені тоді було зрозуміло, що він і не думав, що ми зможемо підтримувати цю згуртованість", – сказав Байден.

Реклама

Водночас він наголосив: "НАТО ніколи не було таким згуртованим, як сьогодні. Путін отримує прямо протилежне з того, що він збирався отримати в результаті введення військ в Україну".

Саміт НАТО

За підсумками позачергового саміту глав держав та урядів країн НАТО, що пройшов у Брюсселі, було вирішено надати Україні допомогу у боротьбі з біологічною, хімічною, радіологічною та ядерною загрозою.

Водночас президент України Володимир Зеленський традиційно просив Північноатлантичний альянс надати нам системи протиповітряної оборони, бо Росія продовжує ракетними. ударами знищувати наші міста та села.

Президент Польщі Анджей Дуда запропонує НАТО ввести в Україну миротворців. Це рішення, як і закрити небо над Україною, не було затверджено на саміті НАТО.

Навколо саміту