НАТО не здало Україну! Роздратований Путін поскаржився Макрону

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Росії Володимир Путін провів телефонну розмову зі своїм французьким колегою Емманюелем Макроном. Про це повідомляє пресслужба Кремля.

Про що розмовляли

Головною темою розмови стало питання щодо надання Росії закріплених "гарантій безпеки".

Реклама

Путін розповів, що головний акцент зараз на тому, що американська сторона так і не відповіла на головне питання – гарантії нерозширення НАТО.

"У відповідях НАТО і США було проігноровано і ключове питання – як США та їхні союзники мають намір слідувати зафіксованому в базових документах ОБСЄ та Росія-НАТО принципу неподільності безпеки, який передбачає, що ніхто не повинен зміцнювати свою безпеку за рахунок безпеки інших країн", – говориться у повідомленні.

Крім того, під час телефонної розмови президенти Росії та Франції обмінялися думками про кризу в Україні та напруженість між Заходом та РФ. Політики також обговорили досягнення деескалації на Донбасі.

Глава французької держави заявив, що хоче знайти засоби для деескалації української кризи, зокрема відновивши виконання Мінських угод.

Реклама

Своєю чергою Путін наголосив на важливості виконання Мінських угод двома сторонами конфлікту.

"Під час обговорення ситуації в Україні Володимир Путін акцентував на важливості неухильного виконання Києвом положень мінського комплексу заходів та інших домовленостей, насамперед щодо налагодження прямого діалогу з Донецьком та Луганськом та правового оформлення особливого статусу Донбасу", – йдеться у повідомленні пресслужби Кремля.

Після дзвінка російському лідеру Макрон поспілкується з президентом України Володимиром Зеленським.

"Емманюель Макрон проведе телефонну розмову зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським о 19:00 у п'ятницю, 28 січня", – пише France Info з посиланням на Єлисейський палац.

Путін поставив Макрону умову

21 грудня відбулася чергова телефонна розмова між президентом Франції Емманюелем Макроном та російським лідером Володимиром Путіним. Путін розповів, що чекає від Києва конкретних кроків щодо врегулювання ситуації на Донбасі, а від Парижа – підтримки угоди про заходи забезпечення безпеки Росії та держав-членів НАТО.