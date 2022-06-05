НАТО передає Путіну військово-морський привіт на Балтиці

Навчання триватимуть 12 днів / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні біля берегів Швеції стартують щорічні військово-морські навчання НАТО Baltops, які продовжаться до 17 червня. Про це повідомляє Північноатлантичний союз.

У навчанні візьмуть участь 14 країн-членів альянсу, а також Швеція та Фінляндія, які подали заяву на вступ до НАТО.

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Загалом у навчаннях братимуть участь 45 бойових кораблів, 7 тисяч військовослужбовців та 75 літаків і вертольотів.

Зараз в акваторії Балтійського моря знаходяться три американські бойові кораблі – великий десантний корабель ВМС США USS Kearsarge, на борту якого перебувають підрозділи 22-го експедиційного батальйону морської піхоти, а також десантний транспорт-док USS Gunston Hall і ракетний есмінець USS Gravely.

Ці навчання будуть одними з найбільших у Північній Європі, присвячених 500-річчю морського флоту Швеції. Стартуватимуть вони у Стокгольмі. Потім будуть тактичні маневри у водах Балтійського моря і повітряному просторі регіону, завершаться навчання в Кілі (ФРН).

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Шлях України до НАТО

ЗСУ переходять на стандарти НАТО

Під час саміту міністрів оборони 40 країн на авіабазі Рамштайн у Німеччині було прийнято стратегічне рішення щодо переходу української армії на західні калібри та техніку за стандартами НАТО.

Було створено Консультативну групу з питань оборони України, яка діятиме на постійній основі. Це дозволить оптимізувати та прискорити важливі процеси одержання зброї, удосконалити логістику, забезпечити оптимальну координацію.