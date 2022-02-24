NBC: Байдену запропонували завдати кіберудару по Росії

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Президенту Сполучених Штатів Америки Джо Байдену було подано багато варіантів проведення масованих кібератак, спрямованих на те, щоб підірвати здатність Росії підтримувати свої військові операції в Україні.
Про це повідомили NBC News чотири особи, знайомі з обговоренням.
Що кажуть у США
Як зазначається, два представники американської розвідки, один представник західної розвідки та ще одна людина, "поінформована з цього питання", кажуть, що остаточних рішень у США з цього питання ще не ухвалено. Проте розвідка США та військові пропонують використовувати американську кіберзброю у "небачених раніше масштабах".
За словами трьох джерел, серед варіантів: порушення інтернет-з'єднання по всій Росії, від'єднання електроенергії та втручання у залізничні стрілки, щоб завадити Росії поповнити запаси своїх сил.
"Ви можете робити все, що завгодно, – від уповільнення поїздів до їх падіння з рейок", – сказало одне із джерел.
Також джерела заявили, що представлені варіанти включають превентивні відповіді на вторгнення Росії в Україну – незалежно від того, чи Росія зробить свої власні кібератаки на США у відповідь на санкції. За їхніми словами, більшість потенційних кібератак "спрямовані не на знищення та не є актом війни США проти Росії".
"Наша відповідь буде суворою і виваженою, але не настільки суворою, щоб спонукати Путіна до більш рішучих кроків", – заявив один із американських чиновників.
Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ повідомив, що під Черніговом здався цілий взвод російських розвідників.
За його словами, російські окупанти натрапили на тотальний опір українських захисників і не очікували такого.
Вторгнення Росії до України
- Президент Росії Володимир Путін заявив у ніч на 24 лютого, що ухвалив рішення провести військову операцію на території Донбасу. Після цього розпочалися ракетні обстріли по всій Україні.
- Бої розгорнулися у напрямку Харкова, Чернігова, Сум, на Донбасі та півдні, навіть атакована Чорнобильська АЕС.
- Особливо запеклі бої точилися в районі Гостомеля, де десятки гелікоптерів окупантів атакували військовий аеродром. Там було знищено щонайменше три "вертушки".