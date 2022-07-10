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Не цар. У Росії вигадали новий титул для Путіна

Інна Собора
10 липня, 18:48
У Держдумі хочуть позбутися слова "президент"

Путіна в Росії більше не хочуть називати президентом. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Росії запропонували змінити слово "президент" на "правитель". Пояснили це іноземним походженням слова, яке "остаточно не прижилося".

Про це повідомляють росЗМІ.

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З такою ініціативою виступила фракція ЛДПР у Держдумі Росії.

"Як аргумент вказано: "президент" – іноземне слово, тому його потрібно замінити, поки воно не вкоренилося остаточно", – йдеться в повідомленні.

Чи чекає Путіна крах

Раніше ми писали, що президент України Володимир Зеленський перелічив хронічні захворювання Путіна.

Також повідомляли, що канцлер Німеччини Олаф Шольц розповів про головний біль у Путіна.