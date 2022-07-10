Не цар. У Росії вигадали новий титул для Путіна

Путіна в Росії більше не хочуть називати президентом. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Росії запропонували змінити слово "президент" на "правитель". Пояснили це іноземним походженням слова, яке "остаточно не прижилося".

Про це повідомляють росЗМІ.

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З такою ініціативою виступила фракція ЛДПР у Держдумі Росії.

"Як аргумент вказано: "президент" – іноземне слово, тому його потрібно замінити, поки воно не вкоренилося остаточно", – йдеться в повідомленні.

Чи чекає Путіна крах

Політолог Валерій Соловей вважає, що в РФ розглядають чотири кандидатури, які зможуть замінити Володимира Путіна на посаді президента. Це Патрушев, Собянін, Мішустін та Кирієнко.

Журналіст-розслідувач Belingcat Христо Грозєв в інтерв'ю Дмитру Гордону заявив, що у близькому оточенні президента Росії Володимира Путіна бажають його смерті. Там "активно та пасивно" обмірковують, як скинути його з посади глави держави. За його словами, він чув запис розмови двох російських олігархів, які обговорювали смерть російського президента від ймовірної хвороби і хотіли б, щоб це сталося.

Український журналіст Дмитро Гордон вважає, що в голові російського президента Володимира Путіна міцно засіла радянська ідеологія, причетна до мільйонів жертв, до яких голова Кремля має безпосередній стосунок як колишній представник Комітету державної безпеки.

Раніше ми писали, що президент України Володимир Зеленський перелічив хронічні захворювання Путіна.

Також повідомляли, що канцлер Німеччини Олаф Шольц розповів про головний біль у Путіна.