Не місце у вільній Європі: у Польщі знесли пам'ятник радянським солдатам

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У Польщі знесли пам'ятник воїнам Червоної Армії, встановлений у місті Хжовиці після Другої світової війни. Про це повідомляє польський телеканал TVN24.

"У вільній, незалежній та демократичній Польщі немає місця символам із червоною зіркою. Червоним зіркам немає місця у публічному просторі вільної Європи. Його немає, тому що за цим символом ховаються злочини комуністичного ладу, міжвоєнного періоду. За цим символом стоять жертви методичного геноциду радянської влади у Казахстані, проти українців, яких морили голодом", — заявив президент Інституту національної пам'яті Кароль Навроцький, який був присутній на місці.

Він зазначив, що символ червоної зірки, як і німецька свастика, несе відповідальність за початок Другої світової війни, також у ньому можна побачити злочинців з Катині.

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"І, нарешті, цей символ після 1945 року говорив про поневолення та колонізацію Польщі, Центральної та Східної Європи Радянським Союзом. На жаль, досі символ червоної зірки, Маркс, Енгельс, Ленін і Сталін домінують у мізках та серцях правителів Російської Федерації, які варварським чином намагаються знести незалежну Україну", – сказав Навроцький.

Що відомо про пам'ятник

Обеліск висотою близько 5 метрів був встановлений у 1949 році на місці колишнього цвинтаря 620 загиблих червоноармійців 1-го Українського фронту. Останки загиблих раніше були перенесені на військовий цвинтар Червоної Армії в Кендзежин-Козлі.

На пам'ятнику була червона зірка та напис польською та російською мовами: "Вічна слава героям Радянської Армії, які загинули за свободу народів у 1945 році". Тепер його замінить пам'ятник жертвам двох найбільших тоталітарних режимів.

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Додамо, російські ЗМІ повідомляють також, що Слідчий комітет Росії розпочав перевірку за фактом знесення пам'ятника радянським воїнам у Польщі.

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