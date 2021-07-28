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Не партнери, а опоненти. У Путіна висловилися про відносини США і Росії

28 липня, 17:23

Марія Дмитренко

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що США не є для них партнерами

Прессекретар президента РФ Дмитро Песков. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

У Кремлі не вважають США своїм партнером. Країна, скоріше, є опонентом.

Про це заявив прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

"Навряд чи (США. – Ред.) можна назвати зараз партнерами. Скоріше, це наші опоненти. Поки ніяких партнерських програм і відносин немає, на превеликий жаль", – сказав Пєсков.

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Також він назвав "помилковими" знання Білого дому про сучасну Росію.

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"Росія не втручається і не має жодних намірів втручатися в електоральні процеси в інших країнах, зокрема у США", – додав Пєсков.

"Не перебільшувати дух Женеви"

Прессекретар президента закликав не перебільшувати значення зустрічі російського і американського лідерів. На думку представника Кремля, не можна сказати, що після зустрічі, що відбувся 16 червня в Женеві, Москва і Вашингтон вступили в еру партнерства і союзництва.

"Не потрібно вдаватися до зайвих ілюзій і перебільшувати дух Женеви", – сказав Пєсков, відповідаючи на питання журналістів.

За його оцінкою, переговори глав держав "були корисні, конструктивні". Пєсков нагадав, що "були констатовані ті пункти, за якими у сторін є серйозні розбіжності".

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті:

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