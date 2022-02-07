Не виконує зобов'язання: Блінкен насварив Росію

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Мінські угоди допоможуть вирішити конфлікт на Донбасі, лише якщо Росія почне виконувати свої зобов'язання. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен на брифінгу з головою дипломатії Євросоюзу Жозепом Боррелем.

"США та Україна єдині в тому, що Мінськ – це шлях уперед, щоб вирішити конфлікт на Донбасі, створений вторгненням Росії у 2014 році. Це найкращий шлях відновити український суверенітет. Україна останніми роками постійно просувається в імплементації Мінських угод. Якщо ви подивитесь на прописані умови, то чесно буде сказати, що Україна їх виконала чи не всі, тоді як Росія не виконала жодних своїх зобов'язань", – сказав Блінкен.

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Він зазначив, що у Мінських угодах, зокрема, йдеться про особливий статус Донбасу, і за відповідної послідовності українці будуть готові рухатися вперед.

За словами держсекретаря США, Україна просувається у виконанні зобов'язань, тоді як Росія нехтує цим. Якщо ж Україна також почне рухатися вперед, Україна зможе надати Донбасу особливий статус, як зазначено у Мінських угодах.

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Також держсекретар США розповів про роботу США та союзників над тим, щоб збільшити підтримку України. За його словами, за останні місяці кількість дзвінків та зустрічей з цього питання досягла двох сотень.

"Ми продовжуємо тісно працювати з Конгресом, а також із партнерами, щоб значно посилити допомогу Україні та допомогти їй підготуватися для власного захисту", – сказав Блінкен.

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