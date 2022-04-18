Німецькі лікарі готові лікувати поранених українців

Іноземні партнери нададуть українцям допомогу / Фото: Колаж: Сьогодні

Понад 1,1 тис. німецьких медиків зареєструвалися на онлайн-порталі Федеральної медичної асоціації для відправки в Україну та прилеглі країни, щоб надавати допомогу хворим та пораненим.

Про це повідомив президент Федеральної медичної асоціації Німеччини Клаус Райнхардт німецькому виданню RedaktionsNetzwerk Німеччина.

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"Цифри показують, наскільки велика солідарність лікарів із народом України. Адже робота там може бути небезпечною для життя", – заявив Райнхардт.

За його словами, асоціація вже веде переговори з міністерством закордонних справ, МОЗ та посольствами України, а також сусідніх держав про найбільш оптимальне розміщення медиків. При цьому президент асоціації наголосив, що для лікарів має бути гарантована безпека.

Райнхардт додав, що якщо з'явиться необхідність міжнародних гуманітарних місій, асоціація зможе знайти необхідну кількість медичних працівників.

Нагадаємо, що медичний сервіс Helsi запустив безкоштовні консультації з лікарями, які можна провести онлайн з відеозв'язку.

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