Норвегія порушить 70-річну військову заборону заради України

Оборона Києва. Фото Reuters

Україна отримає військову допомогу від Норвегії. Про це повідомляється у заяві норвезького уряду.

Норвегія стала останньою країною Європи, яка ще не заявляла про надання озброєнь Україні, пише Reuters.

Реклама

Норвегія передасть близько 2000 протитанкових засобів M72 (одноразовий ручний протитанковий гранатомет).

"Норвегія проводить сувору політику щодо експорту військової техніки, але Україна зараз стикається з надзвичайними обставинами", – заявив прем'єр-міністр Йонас Гар Штере.

Видання зазначає, що у країні діяла політика відмови від постачання зброї у країни, що не входять до НАТО, які перебувають у стані війни або перебувають під загрозою збройного конфлікту. Але вперше з 1950-х років цю заборону буде порушено.

А 27 лютого Норвегія оголосила, що виведе свій суверенний фонд, найбільший у світі, з Росії, і пообіцяла відправити Україні каски, бронежилети та інше спорядження.

Реклама

Закрите небо для Росії

Як відомо, європейське небо закрите для російських літаків. Зокрема й над Норвегією. Після того як Європейський Союз ухвалив рішення про закриття повітряного простору для літаків з Росії, в МЗС РФ виникли труднощі з прибуттям на конференцію Ради з прав людини ООН у Женеві.