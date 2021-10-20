Нова смертельна загроза? У Великій Британії поширюється ще один штам COVID-19

Новий штам коронавірусу небезпечніший за "Дельта"/Колаж: Сьогодні

У Великій Британії поширюється нова потенційно небезпечна мутація коронавірусу AY.4.2. Штам також називають "Дельта Плюс".

Про це повідомляє BBC.

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Що відомо про новий штам

Зараз в країні домінуючим є "Дельта" варіант COVID. Однак останні офіційні дані свідчать про те, що 6% випадків коронавірусу, які були секвеновані, належать до нового типу. AY.4.2, який деякі називають "Delta Plus", містить мутації, які можуть дати вірусу переваги у виживанні.

Дослідження вірусу

Британські вчені проводять дослідження, які допоможуть зрозуміти, наскільки небезпечним може бути новий COVID-штам. Водночас експерти заспокоюють, запевняючи, що новій мутації навряд чи вдасться обійти сучасні вакцини.

Вірус небезпечний?

За словами директора університетського коледжу Лондонського інституту генетики Франсуа Баллу, нова мутація "Дельта Плюс" є потенційно більш інфекційним штамом. За його оцінкою, передача коронавірусу може бути на 10% більшою, ніж у штаму "Дельта".

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Ще одна область України наближається до локдауну

Івано-Франківська область наближається до "червоної карантинної зони". Нині у цьому регіоні зростає рівень захворюваності COVID-19 і кількість госпіталізацій. Лікарні в області переповнені хворими на коронавірус.

Голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук зазначила, що Львівська область вже перейшла в "червону зону", і щоб таке не повторилося з Івано-Франківською – потрібно активізуватися.

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